Renault prezanton veturën më të re 100% elektrike

Megane “ka hapur rrugë” dhe tani është radha e Scenic të marrë drejtimin e gjeneratës së re të automjeteve elektrike të Renault.

Sipas një njoftimi, Scenic E-Tech Electric i ri është projektuar rreth familjeve dhe nevojës së tyre për të udhëtuar lirshëm dhe të sigurt.

Dhe integrohet pa probleme në planin strategjik të Renaulution: është elektrik, i përditësuar, i mbushur me teknologji të dobishme dhe i projektuar për të qenë më i qëndrueshëm.

Ajo thuhet se ka një bateri kompakte (dalje deri në 87 kWh) me një motor që siguron deri në 160 kW (ekuivalente me 220 kuaj fuqi).

Brenda është e rehatshme për të gjithë pasagjerët e saj. Çatia e saj e sheshtë dhe 2.78 metra e gjatë e bëjnë atë të mjaftueshme.

Veç këtyre, sistemi multimedial OpenR Link vjen me më shumë se 50 aplikacione, kështu që ju mund të planifikoni udhëtimin tuaj pa mundim dhe ta shijoni atë me të gjithë ata që udhëtojnë me ju.

Dhe elektrike Scenic E-Tech tërësisht e re do të jetë automjeti i parë elektrik në gamën e Renault që përfshin versionin Esprit Alpine, i cili shton një avantazh emocionues sportiv.

Ajo po prodhohet në fabrikën Douai (ElectriCity), siç ishte që në fillim, dhe do të dalë në treg në fillim të vitit 2024.