Reshje shiu e rrebeshe në gjithë Shqipërinë, përmbytje në Lezhë dhe Durrës, probleme edhe në Tiranë

I gjithë territori i Shqipërisë është përfshirë nga reshje të shumta shiu e rrebeshe, që do të vijojnë edhe përgjatë fundjavës. Qarqet me rrezikshmërinë më të lartë, ku reshjet do jenë intensive janë Shkodra, Kukësi, Dibra, Tirana dhe Vlora.

Ndërkohë, moti i keq ka krijuar problematika në qytetin e Lezhës dhe Durrësit, duke shkaktuar përmbytje në disa rrugë.

Situata më problematike u paraqit në qytetin e Lezhës, ku sistemi i kanalizimeve nuk e përballoi nivelin e lartë të prurjeve dhe uji doli në sipërfaqe, duke sjellë përmbytje. Bulevardi “Gjergj Fishta” dhe blloku i banimit 11-janari, u mbuluan nga uji niveli i të cilit arriti në disa cm, duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve.

Reshjet e shiut me intensitet të lartë vijuan gjithë ditës së premte, por fatmirësisht nuk raportohet të kenë krijuar dëme në pronën e qytetareve, ndërsa emergjencat civile në të tre bashkitë e qarkut janë vënë në gatishmëri për t’i paraprirë çdo situatë që mund të krijohet.

Grupet e emergjencës së Bashkisë Tiranë bashkë me skuadrat e tjera po punojnë intensivisht për të normalizuar situatën pas shirave të rrëmbyeshëm.

Edhe pse reshjet janë tepër intensive, kanalizimet po kullojnë sasinë e madhe të ujit, ndërsa lëvizja e këmbësorëve dhe e mjeteve vijon aktualisht pa probleme të mëdha.