Revolucion te motorët e veturave elektrike

Motorët elektrikë konvencionalë kërkojnë magnetë të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të rralla dhe të kushtueshme.
Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke i zëvendësuar këta magnetë fizikë me një sistem digjital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Elektrec, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit.
Themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë, Manish Seth, vlerëson se për zhvillimin e kësaj teknologjie janë shpenzuar më shumë se 87.600 orë pune inxhinierike.
Që atëherë, kompania ka marrë një patentë dhe ka siguruar rreth 4.4 milionë euro financim. Testimet fillestare tashmë kanë nisur me prodhues të motoçikletave dhe automjeteve.
Kritikët theksojnë një problem themelor: motorët pa magnetë zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji sesa motorët tradicionalë. Nëse sistemi i Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për t’u parë.
Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në vitin 2023, Tesla njoftoi synimin për t’i eliminuar këto lëndë të para nga gjenerata e ardhshme e motorëve të saj. Edhe General Motors (GM) dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativë me bazë nitridesh.
Ndërkohë, BMW prej vitesh përdor motorë pa magnetë permanentë. Në vend të tyre, kompania përdor mbështjellje elektrike brenda motorit për të krijuar artificialisht forcën e nevojshme magnetike.
Disavantazhi është se këto mbështjellje shtesë prej bakri e bëjnë motorin më të rëndë. Për më tepër, sistemi kërkon një njësi të veçantë kontrolli për menaxhimin e rrjedhës së rrymës.