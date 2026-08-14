BMW nis prodhimin masiv të i3 elektrik në Mynih

BMW ka nisur zyrtarisht prodhimin masiv të sedanit të ri elektrik BMW i3 në fabrikën e saj historike në Mynih, duke shënuar një hap të rëndësishëm në strategjinë e elektrifikimit të markës.
Modeli është automjeti i parë plotësisht elektrik në segmentin e Serisë 3 që prodhohet në këtë fabrikë dhe modeli i dytë i zhvilluar mbi platformën e re Neue Klasse.
Sipas BMW-së, interesi i klientëve për i3 ka qenë shumë i madh, ndaj kompania po rrit kapacitetin e prodhimit dhe pritet që numri i automjeteve të prodhuara të shtohet ndjeshëm gjatë muajve të ardhshëm.
Përveç rritjes së prodhimit, proceset e reja të fabrikës kanë ulur kostot e prodhimit me rreth 10%, duke e bërë modelin një pjesë kyçe të planeve afatgjata të kompanisë.
BMW ka konfirmuar gjithashtu se deri në vitin 2027 fabrika e Mynihut do të prodhojë vetëm automjete elektrike.
Ndërkohë, nga i njëjti vit, prodhimi i versionit standard të BMW i3 do të nisë edhe në fabrikën e kompanisë në San Luis Potosí të Meksikës, duke zgjeruar prodhimin global të modeleve të reja elektrike.