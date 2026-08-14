Ballina Auto BMW nis prodhimin masiv të i3 elektrik në Mynih

BMW nis prodhimin masiv të i3 elektrik në Mynih

BMW ka nisur zyrtarisht prodhimin masiv të sedanit të ri elektrik BMW i3 në fabrikën e saj historike në Mynih, duke shënuar një hap të rëndësishëm në strategjinë e elektrifikimit të markës.

Modeli është automjeti i parë plotësisht elektrik në segmentin e Serisë 3 që prodhohet në këtë fabrikë dhe modeli i dytë i zhvilluar mbi platformën e re Neue Klasse.

Sipas BMW-së, interesi i klientëve për i3 ka qenë shumë i madh, ndaj kompania po rrit kapacitetin e prodhimit dhe pritet që numri i automjeteve të prodhuara të shtohet ndjeshëm gjatë muajve të ardhshëm.

Përveç rritjes së prodhimit, proceset e reja të fabrikës kanë ulur kostot e prodhimit me rreth 10%, duke e bërë modelin një pjesë kyçe të planeve afatgjata të kompanisë.

BMW ka konfirmuar gjithashtu se deri në vitin 2027 fabrika e Mynihut do të prodhojë vetëm automjete elektrike.

Ndërkohë, nga i njëjti vit, prodhimi i versionit standard të BMW i3 do të nisë edhe në fabrikën e kompanisë në San Luis Potosí të Meksikës, duke zgjeruar prodhimin global të modeleve të reja elektrike.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram