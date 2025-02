Rezultatet në komunat më të mëdha të Kosovës

Në bazë të rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje prin në shumicën e komunave më të mëdha të Kosovës nga votat e numëruara deri tani.

Në Prishtinë LVV ka marrë 46.80 % të votave, LDK është e dyta me 25.54%, PDK e treta me 18.43% dhe AAK 3.31%.

Në Fushë-Kosovë LVV ka marrë 45.59% të votave, PDK 20.32%, LDK 19.44%, ndërsa AAK 2.70%.

Në Pejë LVV ka 41.49% të votave, LDK ka 27.99%, AAK 12.70% dhe PDK 10.09%.

Në Gjilan LVV prin me 51.54% të votave, e dyta LDK me 21.73%, PDK 17.06%, kurse AAK ka 2.73%.

Në Gjakovë LVV ka marrë 47.15%, AAK është e dyta me 19.70%, LDK ka 16.68% dhe PDK ka 10.23% të votave.

Në Prizren LVV ka 40.78% të votave, PDK ka marrë 22.85%, LDK ka 10.66%, ndërsa AAK 4.77%.

Në Podujevë LVV ka marrë 49.92% të votave, LDK 29.42%, PDK ka 14.56% dhe AAK 1.80%.

Në Ferizaj LVV është e para me 51.01% të votave, PDK e dyta me 27.53%, LDK e treta me 12.82% dhe AAK ka marrë 3.22%.

Në Mitrovicë LVV ka 56.27%, PDK ka 30.75%, LDK ka 6.35%, ndërkaq AAK 1.36% të votave.