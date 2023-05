Rikthehet në funksion blloku A5 e Termocentralit Kosova A

Njësia A5 e Termocentralit Kosova A, është rikthyer në prodhim.

Kështu ka njoftuar ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, e cila ka shkruar punonjësit e Kosovës A i kanë dhanë dhuratën më të mirë për ditëlindje; rikthimi i njësisë A5 në operim.

“Së bashku me menaxhmentin dhe punonjësit festova ditëlindjen dhe rikthimin e njësisë në termocentralin Kosova A. Në emër të Qeverisë dhe qytetarëve të Kosovës u shpreha mirënjohjen e pafund për punën me përkushtim për rikthimin e bllokut A5, si dhe për prodhimin me tri njësitë njëkohësisht përkundër sfidave”, ka shkruar ajo në Facebook.