Rikthim në vitet ’90, ju ka marrë malli për biskota me shërbet?

Kjo është një nga ëmbëlsirat më të dashura për shqiptarët para viteve ’90. Përgatitej me biskota vendi asokohe dhe e pëlqente i madh dhe i vogël. Nëse ju ka marrë malli për të, kjo është receta e duhur që ju nevojitet.
Përbërësit: 400 g biskota, 50 g gjalpë, 300 g sheqer dhe 300 ml ujë.
Përgatitja: Në fiilim përgatitni shërbetin. Në një tenxhere hidhni sheqerin, ujin dhe ziejini për 10 minuta nga vala e parë. Pasi ka zier, hiqeni nga zjarri të ftohet. Në një tavë rreshtoni biskotat dhe spërkatimi me gjalpë dhe piqini në furrë sa të marrin ngjyrë të artë. Pasi biskotat janë thekur hidhuni shërbetin dhe mbulojini me një tavë tjetër sipër. Pasi jane ftohur dhe zbutur shërbejini. Ju bëftë mirë!