Rimac dëshiron kontroll të plotë mbi Bugatti

Kanë kaluar vetëm katër vjet që kur Rimac Group dhe Porsche bashkuan forcat për të krijuar Bugatti Rimac, por me sa duket, CEO Mate Rimac është tashmë i lodhur nga burokracia.
Rimac mezi pret të marrë kontrollin e sipërmarrjes së përbashkët dhe është në negociata për të blerë aksionet e Porsche në kompani, transmeton Telegrafi.
Mate i tha Bloomberg në një intervistë të kohëve të fundit, të publikuar nga Automotive News, se ai ka investitorët e nevojshëm për të marrë kontrollin e plotë të sipërmarrjes së përbashkët, të aftë të blejë 45% të aksioneve të Porsche në bashkim.
Mate thuhet se i ofroi prodhuesit gjerman të makinave rreth 1 miliard euro (1.2 miliardë dollarë me kursin e këmbimit të sotëm) për aksionet e tij në prill.
Ai dëshiron më shumë kontroll në mënyrë që të ketë më shumë liri, dhe negociatat nuk kanë qenë sekrete.
“Unë thjesht dua të jem në gjendje të marr vendime afatgjata, të bëj investime afatgjata dhe të bëj gjërat në një mënyrë tjetër, pa pasur nevojë t’u shpjegoj 50 personave”, tha Rimac.
Blerja e aksioneve të Porsche do t’i jepte Rimac Group kontroll të plotë të Bugatti Rimac, por ndikimi i Porsche do të mbetej.
Prodhuesi gjerman i makinave ka 22 përqind të aksioneve në Rimac Group, të cilat i ndan me Mate (35 përqind), Hyundai Motor Group (11 përqind) dhe investitorë të tjerë (32 përqind).
Mate tha se marrëveshja mund të ndodhë deri vitin e ardhshëm, por shtoi se ka “shumë faktorë” gjatë negociatave. Gjithashtu nuk ndihmon fakti që familja Porsche-Piëch ka ende një aksion në Porsche.
“Është një temë emocionale”, shtoi ai.
Porsche po përballet me pengesat e veta tani. Drejtori ekzekutiv Oliver Blume i paralajmëroi punonjësit verën e kaluar se modeli aktual i biznesit të kompanisë, “i cili na ka shërbyer mirë për shumë dekada, nuk funksionon më në formën e tij aktuale”.
Prodhuesi i makinave po përballet me konkurrencë të fortë në Kinë, e përkeqësuar nga interesi në rënie i konsumatorëve për automjetet e saj elektrike. Është një situatë e pasigurt e acaruar nga tarifat dhe pasiguria rregullatore.
Nëse marrëveshja miratohet, mund të shohim disa ndryshime më të mëdha në Bugatti Rimac dhe produktet që prodhon.
Mate themeloi Rimac në vitin 2009, duke zbuluar Concept_One vetëm dy vjet më vonë. Do të fillojë ndërtimin e supermakinës elektrike Nevera në vitin 2022.