Rindizet Lindja e Mesme

Amerikanët sulmojnë Iranin, Teherani hakmerret në Jordani
Irani dhe Shtetet e Bashkuara kanë shkëmbyer sulme, përshkallëzimi i parë ushtarak midis dy vendeve pas më shumë se një muaji qetësie relative.
Ushtria amerikane sulmoi fillimisht dy lëshues raketash iraniane në ishullin Larak në ngushticën e Hormuzit. Irani më pas u hakmor me sulme me raketa dhe dronë ndaj bazave ushtarake amerikane në Jordani.
Zëdhënësi i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), Tim Hawkins, tha se Garda Revolucionare Iraniane po përgatitej të lëshonte raketa në Larak për të hedhur mina detare në ngushticën e Hormuzit.
CENTCOM e përshkroi sulmin si një “veprim të kufizuar dhe të saktë” kundër forcave iraniane që përbënte një kërcënim të menjëhershëm për transportin detar.
Ishulli Larak ndodhet pranë Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët kryesore të transportit detar në botë.
Orë pas sulmit amerikan, media iraniane raportoi një deklaratë nga Garda Revolucionare Iraniane ku thuhej se ata kishin lëshuar raketa balistike në bazat amerikane në King Hussein dhe al-Azraq në Jordani në përgjigje të sulmit në Ishullin Larak.
IRGC pretendoi se kishte shkaktuar “dëme të rënda” duke synuar “infrastrukturën teknike, objektet e mirëmbajtjes dhe pozicionet e avionëve luftarakë të armikut”.
Supertankeri u përfshi nga flakët pasi hasi në mina detare në Ngushticën e Hormuzit
Gardat Revolucionare të Iranit thanë se supertankeri, i cili po përpiqej të kalonte nëpër rrugën jugore të Ngushticës së Hormuzit, “u përfshi nga flakët dhe u ndal plotësisht pasi u godit nga dy mina detare”, raportoi televizioni shtetëror.
“Marina e IRGC-së paralajmëron edhe një herë se fati i anijeve që shkelin rregulloret e sigurisë së Ngushticës së Hormuzit nuk do të jetë i ndryshëm”, tha deklarata e IRGC-së. “Është e detyrueshme të zbatohen rregulloret e lëshuara nga Marina e IRGC-së për kalimin dhe lundrimin.”
Edhe pse Irani e ka mbyllur kryesisht Ngushticën e Hormuzit, disa anije kanë kaluar nëpër ujërat më afër brigjeve të Omanit, herë pas here me ndihmën e SHBA-së. Teherani ka paralajmëruar vazhdimisht kundër përdorimit të asaj që i quan rrugë “të paautorizuara” ose “të paligjshme”.
“Kompanitë e transportit detar nuk duhet të mashtrohen nga provokimet e ushtrisë amerikane që vret fëmijë dhe nuk duhet ta ekspozojnë panevojshëm pronën dhe jetën e ekuipazheve të anijeve të tyre ndaj shkatërrimit”, shtohet në deklaratë. /tesheshi