Rizoto me kungulleshka

Përbërësit për 4-5 persona:
500 g kungulleshka të vogla
3 lugë gjelle vaj ulliri
50 g gjalpë
1 qepë, e grirë imët
2 thelpinj hudhër, të grirë imët
5 degëza trumzë
225 g oriz
800 ml lëng pule ose perimesh, i nxehtë
25 g parmixhano, i grirë, plus pak për servirje
Përgatitja:
Ngroheni furrën në 200°C. Pritini kungulleshkat në copa, vendosini në një tavë, spërkatini me 2 lugë vaj ulliri, kriposini dhe përziejini mirë, më pas piqini për 25–30 minuta, derisa të zbuten dhe të marrin ngjyrë të artë.
Ndërkohë, ngrohni vajin e mbetur dhe gjysmën e gjalpit në një tigan të madh në temperaturë mesatare-të ulët, shtoni qepën dhe kaurdiseni për 6–8 minuta, derisa të zbutet pa marrë ngjyrë, më pas shtoni hudhrën dhe trumzën dhe gatuajini për 2 minuta. Shtoni orizin dhe përziejeni për 3 minuta.
Shtoni gradualisht lëngun e nxehtë, nga një e treta çdo herë, duke e përzier vazhdimisht dhe duke pritur që lëngu të përthithet para se të shtoni pjesën tjetër. Kur të shtoni të tretën e fundit të lëngut, shtoni pjesën më të madhe të kungulleshkave të pjekura dhe vazhdoni gatimin derisa orizi të zbutet dhe lëngu të jetë pothuajse i përthithur; nëse lëngu përthithet para se orizi të jetë gatuar, shtoni pak ujë.
Hiqeni nga zjarri, shtoni gjalpin e mbetur dhe parmixhanon dhe përziejini derisa të shkrihen. Shërbejeni rizoton të ngrohtë, të zbukuruar me kungulleshkat e mbetura, trumzë dhe pak parmixhano.