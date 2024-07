RMV: Mickoski takohet me Vuçiqin: Të thellojmë edhe më shumë bashkëpunimin mes dyja vendeve

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski në Londër është takuar me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

“Takim miqësor me Aleksandar Vuçiqin, president të Serbisë në Londër në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian. Biseduam për thellimin e bashkëpunimit, si dhe për paqen dhe stabilitetin e rajonit.

Marrëdhëniet ndërfqinjësore janë faktor kyç për prosperitet dhe zhvillim të vendeve të Ballkanit dhe në këtë kontekst jemi dakorduar periudhën e ardhshme që vazhdojmë me komunikimin e mirë mes dy vendeve. Ekonomia dhe shkëmbimi tregtar, si dhe thellimi i lidhjes infrastrukturore mes Maqedonisë dhe Serbisë duhet të jenë faktor i rëndësishëm drejt zhvillimit të dyja vendeve”, thuhet në njoftimin e Mickoskit, përcjell SHENJA.

Share this: Facebook

X