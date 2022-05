Rolls-Royce zbulon Phantom Series II

Edhe veturat më të mira në botë kanë nevojë për përmirësime dhe rifreskim herë pas here, dhe e njëjta gjë vlen edhe për Rolls-Royce Phantom.

Phantom Series II ka arritur me ndryshime dhe përmirësime diskrete duke filluar përpara, ku Pantheon ndodhet po aq e ndriçuar sa në rastin e modelit më të vogël Ghost. Dizajni është modifikuar gjithashtu për të përfshirë një shirit të sipërm të lëmuar që shërben si një lidhje vizuale midis dritave LED të ditës, dhe ka gjithashtu një shirit mbi të dy fenerët.

Korniza më e errët e kromit e grilës së radiatorit është një përgjigje ndaj dëshirave të klientëve, të cilët ende kërkonin një pamje më të errët për kornizën e xhamit të përparmë dhe anësorë. Këto opsione mund të porositen për Phanton Series II në konfigurime standarde dhe të zgjeruara. Dritat kanë një pamje vezulluese falë kornizave të yjeve të prera me lazer.

Risia më interesante janë ndoshta buzët e lehta të dizajnit retro, të cilat i bëjnë homazh rrotave të diskut të viteve 1920. Komplete të tjera buzësh gjithashtu janë ridizajnuar, dhe ka një grup të ri buzësh me lidhëse trekëndore që mund të lëmohen pjesërisht ose plotësisht.

Brendësia tashmë luksoze nuk kishte nevojë për freskim, por ka një risi interesante. Klientët për ulëset e pasme mund të porosisin pëlhurë, ndërsa ato të përparme mbeten të veshura me lëkurë. Nuk është një tekstil i lirë, por një kombinim i pëlhurës italiane me një pëlhurë të bërë nga fibra bambuje. Sipërfaqja është zbukuruar me një interpretim abstrakt të figurinës së kultit Shpirti i Ekstazës.

Phantom-it i është dhënë një timon pak më i trashë dhe ndryshimet në brendësi përfshijnë interpretime abstrakte të siluetës së Roll-Royce në kroskot, e cila ka një efekt tredimensional, si dhe në disa vende të tjera.

Motori ka mbetur i njëjtë, kështu që Phantom ende përdor një motor V12 me dy turbo 6.75 litra. Rolls-Royce do të pezullojë shitjet e makinave me motorë me djegie të brendshme deri në vitin 2030.