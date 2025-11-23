​Rrëshqitja masive e shkëmbinjve bllokon rrugën Qukës-Qafë Plloçë

Një rrëshqitje masive e dheut dhe shkëmbinjsh është evidentuar në aksin rrugor Qukës-Qafë Plloçë në afërsi të tuneleve.
Si pasojë e shirave të shumtë është shkëputur një sipërfaqe e madhe mali duke bërë bllokimin e plotë të aksit, raporton Top Channel.
Kompania kontraktuese e mirëmbajtjes është detyruar të vendosi në përdorim bajpas provizor për kalimin e mjeteve.
Kjo është problematika më e madhe e evidentuar nga rrëshqitjet në këtë aks rrugor, ndërsa pritet që autoritetet te marrin masa për hapjen e aksit.