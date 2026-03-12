Rrëshqitjet e dheut në Etiopi, rritet në 102 numri i viktimave

Numri i viktimave nga rrëshqitjet e tokës në Etiopi është rritur në 102, thanë sot zyrtarët rajonalë, pasi katastrofa goditi të mërkurën zonën Gamo, transmeton Anadolu.
Fatkeqësia goditi qarkun Gacho Baba në zonën e Gamo-s pas disa ditësh reshje të dendura shiu që shkaktuan rrëshqitje masive të tokës në malësitë e zonës. Zyra lokale e komunikimit e zonës Gamo tha se megjithëse 102 persona besohet se kanë vdekur, ekipet deri më tani kanë nxjerrë 52 trupa nga balta dhe mbeturinat e dendura.
Administratori kryesor i rajonit të Etiopisë Jugore, Tilahun Kebede tha se autoritetet kanë mobilizuar një reagim emergjent ndërsa operacionet e kërkimit dhe ndihma humanitare intensifikohen, duke shprehur ngushëllime të thella dhe solidaritet me banorët, ndërsa pohoi se mbështetja qeveritare do të jetë e palëkundur.
“Përpjekjet e kërkimit dhe ofrimi i mbështetjes do të vazhdojnë me forcë të plotë”, tha Kebede duke shtuar se Këshilli rajonal për Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë ka formuar disa grupe pune për të koordinuar përpjekjet e ndihmës dhe për të planifikuar rehabilitimin afatgjatë për të mbijetuarit.
“Rrëshqitja e dheut ka krijuar sfida të mëdha logjistike për ekipet e shpëtimit”, tha Demis Admasu, administratori kryesor i zonës Gamo. Ai tha se makineri të rënda po përdoren për të pastruar rrugët e mbuluara nga balta dhe mbeturinat, duke u lejuar ekipeve të emergjencës të arrijnë në komunitetet e largëta kodrinore me furnizime ushqimore, ilaçesh dhe strehimi.
Zonat malore në Etiopinë jugore janë veçanërisht të ndjeshme ndaj rrëshqitjeve të dheut gjatë sezonit të shirave të vendit, kur reshjet e zgjatura dobësojnë tokën dhe destabilizojnë shpatet. Ekipet e emergjencës mbeten në vendngjarje ndërsa zyrtarët thonë se numri i të vdekurve mund të rritet teksa shumë zona të rrëshqitjes së dheut pastrohen dhe operacionet e kërkimit vazhdojnë.