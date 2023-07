Rreth 24 mijë nxënës i nënshtrohen sot Testit të Arritshmërisë

Rreth 24 mijë nxënës sot do t’i nënshtrohen Testit të Arritshmërisë. Zyrtarë të mistrisë së Arsimit kanë bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, dhe se organizmi i testit do të jetë i ngjashëm më vitin e kaluar, i cili do të mbahet në dy ditë.

Pjesa e parë e Testit të Arritshmërisë do të mbahet sot ku do t’i nënshtrohen rreth 24 mijë nxënës të moshës 15 vjeçare. Udhëheqësi i Divizionit për Vlerësim, Standarde dhe Monitorim në Ministrinë e Arsimit, Fatmir Elezi, i tha Radio Kosovës se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që pjesa e parë e këtij testi të organizohet sot në qendrat e caktuara.

“Në klasën e nëntë janë rreth 23 mijë e 600 nxënës. Janë bërë të gjitha përgatitjet finale që të organizohet testimi. Komunat i kanë bërë përgatitjet në qendrat e testimit dhe që nga ora 7 e mëngjesit ka filluar dërgimi i komisionerëve në qendrat e caktuara”, thotë ai.

Elezi, tha se organizmi i testit do të jetë i ngjashëm me vitin e kaluar, dhe se ky testim shërben për matjen e njohurive të nxënësve dhe për regjistrimin e tyre në shkolla të mesme të larta.

“Qëllimi i testit është orientimi i nxënësve në klasën e dhjetë. Varësisht prej rezultateve të Testi të Arritshmerisë nxënësit regjistrohen në shkollën e Mesme të Lartë. Mbajtja e testit është e ngjashme si vitin e kaluar.

Në këtë pjesë të parë nxënësit do t’i nënshtrohen testit në lëndët: Gjuhë Amtare, Gjuhë Angleze, Histori dhe Gjeografi. Ndërkaq, më 11 korrik do të mbahet pjesa e dytë e testit në lëndët: Matematikë, Informatikë, Fizikë, Kimi dhe Biologji. Rezultatet pritet të shpallën me 17 korrik.