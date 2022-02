Rreth 57% e qytetarëve kanë marrë të dy dozat e vaksinës antiCOVID – deklarata e ministrit Latifi për çështjen e vaksinave pa afat

Në Kosovë është duke vazhduar vaksinimi i qytetarëve kundër coronavirusit. Prej fillimit të vaksinimit në Kosovë janë dhënë 1.8 milionë vaksina, rreth 63 për qind e popullatës tonë e moshës mbi 12 vjeçare kanë marrë nga një dozë të vaksinës kundër COVID-19 dhe 57 për qind të dy dozat.

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se deri më sot janë dhënë 92.117 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19.

Në Kosovë janë duke u dhënë dy lloje të vaksinës kundër COVID-19, Pfizer dhe AstraZeneca.

Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen kundër COVID-19, dhe të respektojnë masat mbrojtëse ndaj coronavirusit.

Në total numri i rasteve aktive është 16.028. Prishtina prin me numrin me të madh të rasteve aktive, gjithsej 3,484 raste. Pastaj, Peja me 1,153 raste aktive. Gjilan, 1,064 raste aktive, komunat tjera kanë numër më të vogël të rasteve aktive.

Ndryshe, më 22 janar Qeveria e Kosovës ka lehtësuar masat antiCOVID, ku është zgjatur orari i lëvizjes për qytetarë e po ashtu edhe orari i punës për sektorin e gastronomisë.

Ministri i Shëndetësisë, Rifat Latifi, ditë më parë ka deklaruar se nëse situata epidemiologjike vazhdon të përmirësohet atëherë do të heqin të gjitha masat kufizuese.