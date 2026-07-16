Rritet në 73.250 numri i të vrarëve në Gaza që nga tetori 2023

Burime mjekësore në Rripin e Gazës njoftuan se numri i palestinezëve të vrarë nga ofensiva izraelite është rritur në 73.250, ndërsa 173.751 të tjerë janë plagosur që nga 7 tetori 2023.
Sipas të njëjtave burime, spitalet e Gazës kanë pranuar gjatë 24 orëve të fundit katër të vrarë dhe 28 të plagosur.
Burimet shtuan se, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar, numri i të vrarëve ka arritur në 1.127, ndërsa numri i të plagosurve në 3.643. Gjithashtu, ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë 800 trupa nga nën rrënoja.
Autoritetet shëndetësore theksuan se shumë viktima vazhdojnë të mbeten nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të mbrojtjes civile nuk janë në gjendje të arrijnë deri tek ata. /mesazhi