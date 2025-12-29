Rritet numri i viktimave në Gaza: 71,266 të vrarë dhe 171,222 të plagosur

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës është rritur në 71,266, ndërsa i të plagosurve ka arritur në 171,222, që nga nisja e agresionit izraelit më 7 tetor 2023, njoftuan sot burime mjekësore.
Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 48 orëve të fundit në spitalet e Gazës ka mbërritur një trup i pajetë i nxjerrë nga rrënojat dhe tre të plagosur. Ndërkohë, një numër viktimash vazhdojnë të mbeten nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të mbrojtjes civile nuk kanë mundur ende të arrijnë tek ata.
Burimet bënë të ditur se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor, numri i të vrarëve është rritur në 414, ndërsa i të plagosurve në 1,145. Gjatë kësaj periudhe janë nxjerrë nga rrënojat 680 trupa.
Gjithashtu, u raportua vdekja e një qytetari si pasojë e shembjes së një ndërtese, duke e çuar në 17 numrin e viktimave që kanë mbërritur në spitale për shkak të shembjeve të ndërtesave nga moti i keq dhe presioni atmosferik. Po ashtu, vdekja e një fëmije nga i ftohti i madh e ka rritur në 3 numrin e viktimave që kanë humbur jetën për shkak të temperaturave ekstreme dhe kushteve të rënda atmosferike. /mesazhi