Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Rritet numri i viktimave në Gaza: 72,027 të vrarë dhe mbi 171...

Rritet numri i viktimave në Gaza: 72,027 të vrarë dhe mbi 171 mijë të plagosur

Numri i të vrarëve në Rripin e Gazës është rritur në 72,027, ndërsa i të plagosurve ka arritur në 171,561 që nga nisja e ofensivës izraelite më 7 tetor 2023.

Burime mjekësore bënë të ditur të shtunën se gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë regjistruar dy të vrarë dhe 25 të plagosur. Sipas tyre, një numër viktimash ende ndodhen nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe shpëtimit nuk kanë mundur të arrijnë deri tek ata.

Të njëjtat burime theksuan se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar, numri i të vrarëve është rritur në 576, ndërsa i të plagosurve në 1,543. Gjithashtu, nga rrënojat janë nxjerrë 717 trupa. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram