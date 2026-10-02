Rritja e popullsisë në Mbretërinë e Bashkuar ngadalësohet në nivelin më të ulët që nga viti 1998

Rritja e popullsisë së Mbretërisë së Bashkuar është ngadalësuar në nivelin më të ulët, jashtë periudhës së pandemisë COVID-19, që nga viti 1998, treguan të dhënat zyrtare të publikuara të premten, transmeton Anadolu.
Popullsia e Mbretërisë së Bashkuar vlerësohet të ketë arritur në 69,5 milionë banorë në mesin e vitit 2025, duke u rritur me 227.665 persona gjatë 12 muajve të mëparshëm, sipas Zyrës për Statistikat Kombëtare.
Rritja prej 0,33 për qind shënoi normën më të ulët vjetore të rritjes që nga viti 1998, me përjashtim të vitit 2020, i ndikuar nga pandemia.
Ngadalësimi është shkaktuar kryesisht nga një rënie e ndjeshme e migrimit neto ndërkombëtar, i cili ka rënë në rreth 222.900 persona në periudhën deri në mesin e vitit 2025, nga 651.700 në 12 muajt e mëparshëm.
Migrimi neto mat diferencën mes numrit të personave që zhvendosen në Mbretërinë e Bashkuar për një periudhë afatgjatë dhe atyre që largohen nga vendi.
Rritja e popullsisë ka qenë dukshëm më e lartë në vitet e mëparshme, duke shënuar 1,05 për qind në vitin 2022, 1,34 për qind në vitin 2023 dhe 0,97 për qind në vitin 2024, në një kohë kur migrimi neto ndërkombëtar ishte rritur ndjeshëm.
Rritja natyrore e popullsisë gjithashtu ka vijuar të kontribuojë në shtimin e saj, pasi numri i lindjeve ka mbetur pak më i lartë se ai i vdekjeve.
Megjithatë, diferenca mes lindjeve dhe vdekjeve është ngushtuar.
Trendet e popullsisë kanë ndryshuar në katër kombet përbërëse të Mbretërisë së Bashkuar.
Uellsi ka shënuar rënien e parë të popullsisë në një dekadë, ndërsa Skocia dhe Irlanda e Veriut kanë përjetuar pothuajse aspak rritje. Anglia ka qenë e vetmja pjesë e Mbretërisë së Bashkuar që ka shënuar rritje të vogël të popullsisë.