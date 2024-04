Rritja shokuese e kancerit te të rinjtë: Nën hijen e Kate Middleton, shkencëtarët në garë kundër kohës për të zbuluar shkakun

Shkencëtarët janë në kërkim të shkakut pasi një ‘epidemi’ misterioze e kancerit po prek individët nën moshën 50 vjeç, me rastin e fundit të Kate Middleton që ka tërhequr vëmendjen mbi këtë trend shqetësues. Pavarësisht viteve të kërkimeve, arsyeja mbetet e paqartë, ndërsa rritja e ndërgjegjësimit dhe metodat e përmirësuara të diagnostikimit janë menduar si faktorë ndihmës.

Ndërkohë që lajmet për Princeshën e Uellsit kanë rikthyer vëmendjen mbi këtë çështje, ekspertët sugjerojnë që një faktor mjedisor ende i pazbuluar mund të jetë përgjegjës. Profesori Andrew Beggs, një kirurg konsultant, thekson se kanceri i hershëm nuk është më i rrallë, me një rritje të rasteve tek të rriturit e rinj.

Sipas Cancer Research UK, norma e rasteve të kancerit tek britanikët e rinj është 22 për qind më e lartë krahasuar me dekadën e ’90. Kjo rritje nuk mund të shpjegohet vetëm me metodat e avancuara të zbulimit, duke shkaktuar shqetësime tek ekspertët për një arsye të panjohur që kontribuon në këtë tendencë.

Rastet e kancerit ndër të rinjtë, përfshirë celebritete si Chadwick Boseman dhe Olivia Munn që janë diagnostikuar para moshës 50 vjeç, janë në rritje në mbarë botën. Me një diferencë gjinore ku gratë në të 40-at janë dy herë më të prira të diagnostikohen me kancer krahasuar me meshkujt e së njëjtës moshë, kjo çështje kërkon vëmendje të menjëhershme.

Ekspertët theksojnë se ndryshimet në mënyrën e jetesës dhe faktorët gjenetikë mund të jenë pjesë e shkakut, por theksojnë se është e rëndësishme të identifikohen arsyet specifike për të adresuar këtë rritje alarmante të rasteve të kancerit ndër të rinjtë.