Rrjedhja e çmimeve të iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max sjell disa lajme të mira

iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max do të kushtojnë saktësisht njësoj si paraardhësit e tyre, sipas një shënimi të ri kërkimor nga analisti i GF Securities, Jeff Pu, një furnizues i vazhdueshëm i informacionit të zinxhirit të furnizimit në lidhje me Apple.
Ky është padyshim një lajm shumë i mirë, nëse vërtetohet, pasi stabiliteti i çmimeve të telefonave inteligjentë është gjithçka tjetër përveçse i garantuar këtë vit, duke pasur parasysh se prodhimi i memories duket se shkon kryesisht në qendrat e të dhënave të AI-së.
Pu thotë se Apple është përqendruar në menaxhimin e kostove, bazuar në kërkimin e tij të zinxhirit të furnizimit, në mënyrë që të mbajë çmimet e njëjta si vitin e kaluar.
Pu mendon se Apple ka negociuar me Samsung dhe SK Hynix për të marrë marrëveshje relativisht të favorshme për çipat e memories, dhe ai pret që Apple të jetë në gjendje të ulë kostot e disa komponentëve të tjerë kryesorë të iPhone, duke përfshirë ekranin dhe kamerat, në mënyrë që të kompensojë çdo rritje të kostos së RAM-it.