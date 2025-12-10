Rrjedhja e informacioneve të reja për iPhone 18 nxit spekulime se Face ID do të zhvendoset nën ekran

Kjo është koha e vitit kur shumë detaje të dizajnit po finalizohen për iPhone-t kryesorë të vjeshtës së ardhshme.
Tani, një rrjedhje e re në Weibo vërteton atë që kemi dëgjuar më parë: Face ID nën ekran është planifikuar për linjën iPhone 18.
Apple përdor ‘panele qelqi mikro-transparente’ për të mundësuar Face ID nën ekran në linjën iPhone 18.
Smart Pikachu, një burim informacioni, në një postim gjatë fundjavës në Weibo, ka konfirmuar një thashethem që është aluduar fort më parë.
Sipas postimit, linja iPhone 18 do të përdorë teknologjinë Face ID nën ekran. Apple thuhet se po e arrin këtë përmes përdorimit të “paneleve qelqi mikro-transparente”.
Postimi nuk specifikon se cilat modele do të marrin Face ID nën ekran. Në vend të kësaj, ai i referohet vetëm “serisë iPhone 18”.
Raportet e mëparshme kanë treguar se iPhone 18 Pro dhe Pro Max, së bashku me modelin e palosshëm, do të marrin të gjithë teknologjinë e re Face ID.
Nuk është e qartë nëse iPhone 18 bazë apo iPhone Air 2 do ta marrin gjithashtu këtë përmirësim.
Zhvendosja e materialeve të Face ID nën ekran do të thotë që Apple duhet të jetë në gjendje ta zvogëlojë ndjeshëm Dynamic Island – diçka që është lënë të kuptohet tashmë.
Thashethemet raportojnë gjerësisht se linja e iPhone-ve kryesorë të vitit të ardhshëm do të përbëhet fillimisht vetëm nga tre modele.
Apple do të lansojë vetëm iPhone 18 Pro, Pro Max dhe modelin e palosshëm. iPhone 18 bazë dhe iPhone Air 2 pritet të vijnë disa muaj më vonë, në fillim të vitit 2027.
Një rezultat interesant i këtij ndryshimi të orarit është se i jep Apple më shumë kohë për të vendosur se cilat materiale të reja do të përdoren në ato modele të fillimit të vitit 2027.
Për më tepër, nëse priten kufizime në furnizim për materialet e reja që mundësojnë Face ID nën ekran, ndoshta hendeku mujor midis modeleve do të thotë se ka një shans më të mirë që teknologjia e re të përhapet në të gjithë linjën.