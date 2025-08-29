“Rruga për në xhehenem” – Fragment

“Nganjëherë pyes veten: Sa katastrofa dhe sa poshtërime duhet të godasin ymetin islam që të zgjohet nga gjumi, të ndërgjegjësohet për hutinë e tij, të lëvizë dhe të veprojë ndonjë gjë?
Çfarë gjëje dëshmon se ekziston një ymet që e mban lidhur dhe e mbron një ideal!?
Çfarë qetësuesi i japin këtij ymeti që të nënshtrohet me tërë këtë nënshtrim dhe të vdesë me tërë këtë vdekje!?
O Zoti ynë, ne të kërkojmë ringjallje që të na nxjerrë nga ky hiç!
Dr. Mustafa Mahmud, nga libri “Rruga për në xhehenem”
Hoxhë Lavdrim Hamja