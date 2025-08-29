“Rruga për në xhehenem” – Fragment

Dr. Mustafa Mahmud

“Nganjëherë pyes veten: Sa katastrofa dhe sa poshtërime duhet të godasin ymetin islam që të zgjohet nga gjumi, të ndërgjegjësohet për hutinë e tij, të lëvizë dhe të veprojë ndonjë gjë?

Çfarë gjëje dëshmon se ekziston një ymet që e mban lidhur dhe e mbron një ideal!?

Çfarë qetësuesi i japin këtij ymeti që të nënshtrohet me tërë këtë nënshtrim dhe të vdesë me tërë këtë vdekje!?

O Zoti ynë, ne të kërkojmë ringjallje që të na nxjerrë nga ky hiç!

__________________

Dr. Mustafa Mahmud, nga libri “Rruga për në xhehenem”

Hoxhë Lavdrim Hamja

