Rubio: Irani dëshiron ta përdorë Ngushticën e Hormuzit si mjet negociues

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio tha të dielën se Irani po përpiqet të përdorë Ngushticën e Hormuzit si mjet negocimi mes konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme, duke u kërkuar vendeve të tjera që të luajnë rol më të madh në mbrojtjen e rrugëve ndërkombëtare të anijeve, transmeton Anadolu.
“Është e qartë se Irani, të paktën disa njerëz në Iran, duan të kontrollojnë ngushticën dhe ta mbajnë atë si levë kundër botës”, u tha Rubio gazetarëve përpara se të nisej për në Filipine për të marrë pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN).
Ai tha se disa figura brenda Iranit duket se synojnë të përdorin kontrollin e rrugës ujore strategjike si levë mbi komunitetin ndërkombëtar.
Rubio shtoi se ndërsa SHBA-ja do të vazhdojë të marrë hapat e nevojshëm për të garantuar sigurinë e tregtisë detare globale, vendet e tjera duhet të kontribuojnë më shumë duke ofruar mbështetje financiare ose burime ushtarake për të ndihmuar në ndarjen e përgjegjësisë.
“SHBA-ja do të bëjë dhe do të vazhdojë të bëjë atë që duhet për të mbrojtur transportin global, por vendet e tjera duhet të fillojnë të rriten dhe të ofrojnë, qoftë harduer apo financa, për të ndihmuar në bartjen e asaj barre”, tha ai.
Washingtoni është i hapur për të arritur zgjidhje diplomatike me Iranin, tha Rubio duke shtuar se nëse diplomacia dështon, situata nuk do të jetë në favor të Teheranit. Ai pretendon se iranianët po dërgojnë sinjale të dëshirës së tyre për të biseduar me SHBA-në.
Një raketë e vetme iraniane depërtoi mbrojtjen ajrore të Jordanisë të premten, pavarësisht nga përgjimi i shumicës së raketave në hyrje, tha ai duke shtuar se forcat amerikane goditën Iranin në përgjigje të lëshimit të raketave dhe dronëve që synonin anijet tregtare.