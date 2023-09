Rumani – Kosovë, janë shitur mbi 20 mijë bileta brenda pak orëve

Të martën mbrëma në Bukuresht me fillim nga ora 20:45.

Është një ndeshje shumë e rëndësishme si për vendasit si për mysafirët për ecurinë në kualifikimet e Kampionatit Evropian.

Ky duel do të zhvillohet në stadiumin Arena Nationala në Bukuresht, stadium që ka kapacitet prej 55 mijë ulëseve.

Biletat tanimë kanë dalë në shitje dhe brenda dy orëve janë shitur mbi 20 mijë bileta sipas mediumit rumun ‘gsp.ro’.

Gjithsesi biletat do të jenë në shitje deri në fillim të ndeshjes dhe pritet që ky numër së paku të dyfishohet.

Në duelin mes Rumanisë dhe Izraelit ishin të pranishëm 49 mijë tifozë në Arena Nationala në Bukuresht.

Aktualisht në Grupin I prinë Zvicra me 11 pikë, Rumania është e dyta me nëntë, derisa në pozitën e pestë ndodhet Kosova me vetëm katër pikë.