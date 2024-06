“Rusia në vitin 2027 do të bëhet furnizuesi më i madh i Kinës me gaz natyror”

Shefi ekzekutiv i Gazprom-it, Alexei Miller, tha se Rusia do të bëhet furnizuesi më i madh i Kinës me gaz pasi të vihen në funksion plotësisht linjat Fuqia e Siberisë dhe Linja e Lindjes së Largët, transmeton Anadolu.

“Në vitin 2027, Linja e Lindjes së Largët do të nisë me një kapacitet prej 10 miliardë metra kub gaz në vit. Kur Fuqia e Siberisë dhe Linja e Lindjes së Largët të arrijnë kapacitetin e plotë, Rusia do të bëhet furnizuesi më i madh i gazit në Kinë”, tha Miller në një deklaratë, ku shtohet se kërkesa e Kinës për gaz natyror do të vazhdojë të rritet.

Duke theksuar se furnizimet me gaz natyror të kompanisë Gazprom në Kinë përmes linjës Fuqia e Siberisë po rriten “sistematikisht”, ai tha se tubacioni do të arrijë kapacitetin e specifikuar të eksportit prej 38 miliardë metra kub gaz në vit gjatë vitit të ardhshëm, kur linja pritet të arrijë kapacitetin e saj të projektuar.

“Ne vazhduam të tejkalojmë të dhënat historike të eksporteve ditore për konsumatorët kinezë në fillim të vitit”, tha ai.

Miller tha se qëllimi i Rusisë është të zgjerojë kapacitetin e transportit të gazit natyror dhe të sigurojë furnizime të besueshme dhe afatgjatë me gaz për konsumatorët e Azisë Qendrore, duke përmendur rritjen e kërkesës për energji në rajon.

Ai shtoi se furnizimet e para të gazit në Uzbekistan përmes linjës Azi Qendrore filluan vitin e kaluar.

Vitin e kaluar, Gazprom shënoi humbje për herë të parë që nga viti 1999 dhe kompania po përpiqet të diversifikojë tregjet e saj të eksportit për të kompensuar humbjen e tregut evropian.