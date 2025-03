Rusia shtet sionist

Ne zbuluam më herët se Irani është një shtet jomusliman dhe bota islame është e goditur me thikë pas shpine nga doktrina shiite.

Sot zbulojm se Nëse Rusia nuk do të ishte sioniste, moti e kishte provuar veten në Siri, ku ajo kurrë nuk aktivizoi sistemet kundërajrore S400 kundër aviacionit israelit derisa bombardoi Damaskun; Prandaj, nuk ekziston rreziku që Turqia t’i bashkohet aleancës Putin-Trump, sepse çdo gjë nga e cila ka përfituar do të digjet si dru i thatë. Ndaj sot, i shtrënguar nga agresioni amerikan, duhet të rishqyrtoj ftesën anglo-evropiane, duke kërkuar kushte të favorshme!

Historikisht, lufta ndaj muslimanëve ka qenë aleanca evropiane ruso-persiane, kështu që ata duhet të mbahen larg njëri-tjetrit me çdo kusht. Frika e Israelit nga Turqia Ata i nxituan në Rusi për ta mbajtur Sirinë të dobët dhe arritën të rebelojn pran bazave ruse Latakije dhe Tartus pakica vrasëse nusayri bashkëpuntor të kriminelit asad.

Sot, po kjo aleancë i shtyu mbetjet shiite Nusayri të regjimit të rebelohen, por ata dështuan keq dhe tani Israeli thotë: TRUMP duhet të bindë PUTININ se Rusët duhet të qëndrojnë në Siri, Turqia është bërë shumë e fuqishme!

Dhe i erdhi israelit në kokë ajo çka e frikësonte mëshumë!

Me vite kam treguar se janë dy opcione jetike: O do bëhet israeli madh ose Turqia e madhe dhe u bë ajo çka e frikësonte mësëshumti israelin, rusinë dhe iranin, u bë Turqia e madhe kur zbriti posht sirisë në kufi me israelin. Pra prej 520 kilometrave u afrua afër Tel Avivit për 20 kilometra, nga këtu ka telashet netanjahu sot i cili rebelohet më kot, sepse Trump se ka për qejfi!

Siguria e Evropës dhe israelit e dinë Washingtoni dhe Ankaraja se kalon nga Turqia, andaj është paniku i madh në israel siç tha Erdogan: O do dorëzojn terroristët armët, o do varrosen me ato bashkë!

Dhe shkroi shtypi israelit,

Hedhja e armëve nga PKK është një kërcënim për ne… kjo tregon se israeli qëndron pas çdo kaosi, ndërkohë Amerikanët japin sinjale se ne do tërhiqemi nga tokat Siriane pasi YPG-ja pranoi kushtet e shtetit sirianë.

Ndoshta Ahmed Sharran mesiguri ka në plan të dorëzohet PKK YPG e pastaj Turqia ti përdor ata si ushtri kundër zotriut të tyre, israelit, në jug me Gollanin!

Është interesante Deklarata e Öcalan: Arsyeja e luftës mes turqve dhe kurdëve është laicizmi. Zgjidhja është Islami!

Këto fjalë tregojnë se PKK u themelua nga Rusia komuniste për të luftuar Vëllazërinë Myslimane për 40 vjet.

Po kështu, duke mposhtur PKK-në, Erdogan paralizoi Israelin e Madh duke gjunjëzuar Asadin, Iranin, Rusinë dhe Amerikën bashkë me korridorin Abraham!!!

Gjithçka u bë në heshtje, pa arrogancën politike dhe mediatike që duket seç bëjnë vendet e tjera për çdo sukses të vogël!

Pra, armët u dorëzuan në Siri dhe fituan vëllezërit turq, kurdë dhe arabë!

Kështu, i gjithë kuptimi i sistemit imperialist të sunduar nga diktatorët dhe militantët terroristë duhej të ndryshonte në themel dhe po ndryshon. Dhe kjo në shikim të parë nga jashtë duket se Trump po vepron kundër Gazës, por kur sheh Musk duke mbështetur partitë e djathta nazi-fashiste në Evropë kurse Marco Rubio del me kryq në ball dhe Trump mba takime të fshehta me Hamas përkundër kërcënimeve me ferrë, kjo tregon se israeli është duke shkuar drejt vitit 1967 me dy shtete, ashtu siç dëshiron Turqia.

Është pyetja nëse SHBA do tërhiqet “papritmas” nga NATO dhe NATO do të mbetet pa “bos” dhe do të përfundojë, kush do zëvendëson atë?

Pra Evropa duhet të jetë gati për “goditjen” e re dhe

Turqia është një “bosht i ri mbrojtës” dhe tashmë po përgatitej për të, duhet vepruar tani. Bazat e NATO-s në Turqi kërkohet gjithashtu përgatitje për inspektim e tyre etj.

Ndërkohë Macron dha sinjalin se do ndërton Evropa ushtrinë e saj. Këtu është roli kritik i Türkiye, me sa duket blloqet do të jenë si më poshtë: SHBA-RUSI, Türkiye-EVROPA (ASEAN dhe Japoni) dhe i Vetëm Kina, asgtu si don Amerika… koha do tregoj!

Në këtë vrull Bota po ndryshon dhe çfarë tha Presidenti Erdogan:

Muslimanët, të cilët përbëjnë një të katërtën e popullsisë së botës, tani duhet të përfaqësohen në proceset e vendimmarrjes ashtu siç e meritojnë detyrimisht.

TURQIA vjen me hapa të shpejtuara me PAX OTOMANA. Personalisht, unë mendoj se tokat ruse duhet të copëtohen dhe të zvogëlohen në madhësi, dhe pjesa më e madhe e tyre të merret nga Turqia dhe të çohet deri në Siberi, së bashku me turqit etnikë… Kështu mendonin dhe Burimet arabe se Nipat osmane u bënë bosët e rinj të rajonit. E vërteta është; Turqit ngritën ingranazhet e shpejtësisë drejt majave të globit!

Rendi botëror po shembet më shpejt nga sa mendon secili prej nesh.

Aktualisht ka shumë tryeza negociatash që do të organizohen me Amerikën. Vitin e kaluar, tavolina ruse solli këto luhatje të mëdha. Por ne kemi një tryezë me Evropën, Kinën dhe Turqinë. Për këtë të fundit, bisedimet do të jenë shumë të vështira. Fakti që Trump nuk e përmend kurrë Turqinë në të gjitha fjalimet e tij tregon se çështja është shumë e ndjeshme.

Sepse kur flasim për Turqinë, kemi shumë plane për të diskutuar. NATO, Kurdistan, Israel, Ballkan, Lindjen e Mesme etj. Të gjitha këto dosje kërkojnë negociata të vështira, dhe sigurisht, Turqia tani do të luajë lojën e saj perandorake kundër një Trumpi që po e tërheq Amerikën në pakuptimësinë e botës!

Türkiye pritej të mbante një pozitë dominuese mbi territoret e mëparshme të Perandorisë Osmane.

Sepse me Rusinë që po forcohet kundër evropianëve

Amerikanët kanë dështuar të kontrollojnë të gjithë botën

e lere më për të mposhtur në të njëjtën mënyrë.

Ata gjithashtu do ta shohin Turqinë si aleate kundër Rusisë, Kinës dhe Indisë në lindje, por është pyetja sa mund të mashtrohet nga këta!?

Në anën tjetër, Türkiye, së bashku me ERDOĞAN-in, bënë një strategji që paralizoi oreksin e politikës serbe apo Serbisë së Madhe në Ballkan ashtu si bllokoi israelin e madh!

Por Turqia është nën lupën e Amerikës dhe Rusisë.

Turqia i dëboi amerikanët nga Siria me diplomaci sepse e kthyen Abdullah Öcalanin nga armik në mik, ndërsa Rusia është e rrezikshme sepse lëndoi ndjenjat e Perandorisë Osmane me aneksimin e Krimesë dhe nuk është e lehtë për Erdoganin të pajtohet me këtë.

Me fjalë të tjera, për shekullin turk, koha po kalon me epërsinë e Turqisë së Madhe neo-Otomane në dukje!

Erdoğan theksoi se Türkiye nuk po mban vetëm “flamurin e vullnetit të mirë”, por gjithashtu po përhap klimën e paqes në të gjitha anët e botës, veçanërisht në gjeografitë e shtypura dhe kjo bën sukseshëm Turqinë!





Nga: Savash VELIU