Ruteri koncept Wi-Fi 8 i Asus është një “goditje kritike”

Ky ruter Wi-Fi i Asus-it duket si një zar me 20 faqe (D20). Kaq. Vetëm këtë kam për të thënë.
Në rregull, jo saktësisht. Asus po prezanton këtë dizajn ruteri të gjeneratës së ardhshme Wi-Fi 8 në CES 2026, edhe pse do të duhet shumë kohë para se ato specifika dhe pajisje të jenë gati për konsumatorët. Kur të jetë gati, Asus thotë se do të ketë dyfishin e shpejtësisë dhe dyfishin e mbulimit të rrjeteve ekzistuese, me mbështetje më të mirë për turma të dendura njerëzish dhe pajisjesh.
Por duhet ta pranoj, pjesa ime “nerd” e lojës Dungeons and Dragons e adhuron idenë e vendosjes së kësaj gjëje në vend të dukshëm, në vend që ta fsheh nën tavolinë si ruterin tim aktual. Mund ta montoni edhe në mur po të doni. Dhe po, është i aftë për një strukturë rrjeti “mesh”… nëse merrni dy të tillë, me gjasë sinjali juaj Wi-Fi do të lëvizë “me avantazh” (roll with advantage).