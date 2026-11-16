Sa është e saktë “rregulla e pesë viteve” për gomat?

Ekziston një thënie e përhapur se, nëse gomat tuaja janë më të vjetra se pesë vite, duhet t’i ndërroni ato — edhe nëse makina në të cilën janë vendosur nuk përdoret shpesh.
Megjithatë, e ashtuquajtura “rregull e pesë viteve” është krijuar dekada më parë.
A nuk ka evoluar teknologjia e gomave për të mundësuar një jetëgjatësi më të madhe?
Përgjigjja e shkurtër është se, ndonëse kjo rregull mund të vlejë ende në shumicën e rasteve, edhe vetë prodhuesit hezitojnë ta përcaktojnë atë si një kufi absolut.
Në fakt, ka situata ku gomat mund të përdoren për gjashtë, shtatë vite, apo edhe më shumë.
Sidoqoftë, pasi gomat të kalojnë pragun e pesë viteve, është e këshillueshme t’i mbani ato nën vëzhgim të vazhdueshëm, shkruajnë mediat e huaja.
Le të fillojmë me blerjen e gomave të reja.
Fakti që ato janë të reja në makinë nuk do të thotë se janë prodhuar së fundmi.
Kur blini goma të reja për automjetin tuaj, duhet të zgjidhni ato që janë më “të freskëta”, pra ato që janë prodhuar më së fundmi.
Për shembull, nëse blini goma tani, në vitin 2026, do të ishte mirë të kërkoni goma të prodhuara në tre muajt e fundit — pra, nga korriku deri në shtator.
Edhe prodhimet pak më të hershme, si ato të marsit apo prillit, janë të pranueshme.
Por, nëse zgjidhni një gomë të prodhuar, për shembull, në fund të vitit 2025, keni humbur tashmë një vit nga jetëgjatësia e saj ende pa e përdorur atë.
Dhe mbani mend: këto janë shpesh gomat që shitësit përpiqen t’i shesin me ngulm, pasi duan t’i largojnë nga stoku sa më shpejt të jetë e mundur.
Sidoqoftë, nuk është domosdoshmërisht keq të blini një gomë të tillë, por në këtë rast duhet të prisni një ulje çmimi.
Gomat vjetrohen edhe kur nuk përdoren
Nëse pyesni veten pse gomat e vjetruara janë problematike, përgjigjja është e thjeshtë: goma (materiali) vjetrohet me kalimin e kohës.
Me kalimin e kohës, rritet rreziku që goma të çahet ose të shpërthejë papritur.
Dhe ndërsa goma “plaket”, në disa raste mund të shfaqen çarje të vogla që dëmtojnë “integritetin e saj”.
Këto fillojnë në nivel mikroskopik, por me kalimin e kohës bëhen të dukshme për syrin e lirë.
Nëse vëreni çarje në faqet anësore të gomave, është koha t’i zëvendësoni ato sa më shpejt, sepse herët a vonë, ajo gomë do të dështojë plotësisht.
Një faktor tjetër kyç që përshpejton plakjen e gomave është përdorimi i tyre me presion të pasaktë.
Gomat që nuk janë fryrë mjaftueshëm nxehen më shumë gjatë rrotullimit.
Faktorë të tjerë që përshpejtojnë plakjen e gomave përfshijnë ozonin, rrezet UV, si dhe mjediset me prani kripe.
Kjo nuk vlen vetëm nëse jetoni pranë bregdetit, por edhe në zona ku rrugët trajtohen me kripë për të shkrirë akullin.
Çfarë thonë prodhuesit e gomave?
Ka disa prodhues që rekomandojnë që gomat të kontrollohen nga një profesionist të paktën një herë në vit, pasi ato të kenë mbushur pesë vjet.
Në fakt, shumica e prodhuesve e konsiderojnë periudhën nga gjashtë deri në tetë vjet si një fazë me rrezik të shtuar, gjatë së cilës goma duhet të kontrollohet të paktën dy herë në vit.
Ata rekomandojnë fuqimisht zëvendësimin e gomave kur ato janë midis tetë dhe 10 vjeç, ndërsa e bëjnë zëvendësimin të detyrueshëm sapo ato të mbushin 10 vjet.
Pra, çfarë kërkojnë inspektorët profesionistë të gomave?
Së pari, ata kontrollojnë për çarje përgjatë faqeve anësore, pasi kjo është pjesa kritike që mban peshën e automjetit tuaj.
Më pas, ata shqyrtojnë pjesën e sipërme dhe sipërfaqen e kontaktit me rrugën, duke kontrolluar për çarje ose dëmtime nga objekte të huaja.
Gjithsesi, mund të kontrollohet edhe pjesa e brendshme e gomës.