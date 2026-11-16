Sony rikthen kufjet legjendare të Walkmanit të vitit 1979

Kompania japoneze Sony ka rikthyer kufjet ikonike MDR-3, të prezantuara për herë të parë në vitin 1979 së bashku me kasetofonin e famshëm Walkman TPS-L2. Modeli i ri, i quajtur MDR-3R, ruan dizajnin klasik, por vjen me disa përditësime moderne, përfshirë lidhjen USB-C.
Kufjet e reja ruajnë pamjen karakteristike të modelit origjinal, me konstruksion të lehtë, dizajn të hapur dhe jastëkë dallues në ngjyrë blu dhe portokalli, të cilët mund të ndërrohen sipas dëshirës.
Sony ka ruajtur edhe drejtuesit e zërit prej 23 milimetrash, të njëjtë me ata të modelit origjinal, ndërsa ka bërë disa përmirësime të lehta në cilësinë e audios për t’iu përshtatur preferencave moderne muzikore.
Ndër risitë janë mikrofoni i integruar për telefonata dhe komandat e vendosura në kabllo. Kufjet nuk kërkojnë karikim, çiftëzim përmes Bluetooth-it apo përditësime softuerike. Mjafton të lidhen me një pajisje të përputhshme përmes portës USB-C.
Përveç modelit standard, Sony ka prezantuar edhe një version special, MDR-3R Stranger Things Edition, të frymëzuar nga kufjet që përdor personazhi Max në serialin e Netflix-it.
Ky version ka logon e serialit, jastëkë të kuq dhe të zinj, si dhe paketim të veçantë.
Modeli standard MDR-3R shitet me çmim prej 59.99 dollarësh, ndërsa versioni special Stranger Things Edition kushton 79.99 dollarë. Të dy modelet janë në dispozicion në SHBA përmes dyqanit zyrtar të Sony-t, Amazon dhe shitësve të tjerë.