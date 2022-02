Sa hapa në ditë duhet të bëjmë për t’u ruajtur nga diabeti?

Kur të moshuarit zvogëlojnë aktivitetin fizik, rreziku i diabetit të tipit 2 rritet. Por e ecura rregullisht mund të ndihmojë, sugjeron një studim i ri. Sa më shumë hapa të ndërmerrni dhe sa më intensivisht të ecni, aq më të ulëta janë shanset për diabetin e tipit 2, zbuluan studiuesit.

Për të vlerësuar lidhjen midis ecjes dhe rrezikut të diabetit, ata regjistruan më shumë se 4800 gra, 65 vjeç e lart, të cilat nuk kishin diabet dhe jetonin të pavarura.

Për 24 orë në ditë për një javë, gratë mbanin një pajisje në ijë që regjistronte numrin e hapave të ndërmarrë çdo ditë. Shëndeti i grave është monitoruar deri në shtatë vjet dhe 8% kanë zhvilluar diabetin gjatë asaj kohe.

“Një shifër kryesore nga studimi ynë është se për çdo 1000 hapa në ditë, rezultatet tona treguan një rrezik më të ulët të diabetit 6% në këtë popullatë,” tha bashkëautori i studimit Alexis Garduno, një student në Universitetin e Kalifornisë, San Diego (UCSD). ), dhe programin e përbashkët të doktoraturës në Universitetin Shtetëror të San Diegos në shëndetin publik.

“Ajo që do të thotë është se nëse një i rritur mesatar i moshuar do të bënte 2000 hapa më shumë çdo ditë përveç asaj që po bënte tashmë, ata mund të presin një ulje prej 12% të rrezikut të diabetit,” shtoi Garduno në një njoftim për lajmet e UCSD.

Studimi u botua më 20 janar në revistën Diabetes Care. “Nëse vlerësojmë se ne SHBA një e treta e kësaj popullate janë të moshuar, atëherë 500,000 individë të moshuar që diagnostikohen rishtazi me diabet çdo vit. Nëse të gjithë ata rrisin hapat e tyre me 2000 hapa në ditë dhe vlerësimi ynë prej 12% provohet të jetë i rastësishëm, ne do të prisnim që 60,000 njerëz çdo vit të mos kenë diabet për shkak të kësaj rritjeje të hapave, “tha bashkëautori John Bellettiere, një. asistent profesor i epidemiologjisë në UCSD.

Shumë të rritur të moshës 65 vjeç e lart ngadalësohen për shkak të problemeve të lëvizshmërisë ose paaftësisë. Por njerëzit që kanë aftësi të kufizuara lëvizëse nuk duhet të ecin kaq larg ose kaq shpejt për t’u përfshirë në aktivitete me intensitet të moderuar deri në të fuqishëm, tha Bellettiere.

“Kur flasim për hapa me intensitet të moderuar deri në të fuqishëm, ne po flasim për llojin e hapave që ju bëjnë të merrni frymë paksa të rëndë dhe ta bëjnë më të vështirë përfshirjen në një bisedë. Për një person mesatar të moshës 70 deri në 80 vjeç, thjesht ecja rreth bllokut një herë është aktivitet me intensitet mesatar deri të fuqishëm,” shpjegoi ai.

Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se aktiviteti i rregullt fizik, së bashku me dietën e përmirësuar, zvogëlon rrezikun e diabetit tek të rriturit. Departamenti Amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore rekomandon të paktën 150 minuta aktivitet fizik mesatar deri në energjik në javë për të reduktuar rrezikun e diabetit dhe sëmundjeve të tjera kronike.

“Është e rëndësishme, edhe nëse e keni shmangur diabetin, të vazhdoni me të dhe të përfshini hapat e rregullta si pjesë të programit tuaj të përditshëm dhe ta bëni atë në një rutinë,” tha Garduno.

“Nuk mjafton që dikush të ecë një herë në javë. Studimi ynë tregon se hapi i rregullt është tregues i rrezikut më të ulët të diabetit tek të moshuarit,” u shpreh Garduno. /Diabetes Care