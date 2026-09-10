​Sa kafe mund të pimë në ditë? Ja çfarë tregojnë studimet për zemër

Pirja e deri në 400 miligramëve kafeinë në ditë, që për shumicën e njerëzve korrespondon me rreth 3 deri në 5 filxhanë kafe, konsiderohet e sigurt për pjesën më të madhe të të rriturve. Madje, në disa raste, konsumi i moderuar i kafesë duket se lidhet me një rrezik më të ulët për sëmundjet kardiovaskulare.
Ky është përfundimi i një deklarate të re shkencore të Shoqatës Amerikane të Zemrës, të publikuar në revistën prestigjioze “Circulation”, ku janë shqyrtuar rezultatet e studimeve të fundit mbi ndikimin e kafesë dhe kafeinës në shëndetin e zemrës.
Çfarë tregojnë studimet?
Sipas të dhënave të analizuara, konsumimi i 3 deri në 5 filxhanëve kafe të zezë, rreth 240 ml secili, pa sheqer, ëmbëlsues, shurupe, kremra apo përbërës të tjerë shtesë, konsiderohet i sigurt për shumicën e të rriturve.
Konsumi i kafesë pa sheqer është lidhur me një rrezik më të ulët për zhvillimin e diabetit të tipit 2, sëmundjeve të arterieve koronare, goditjes në tru, insuficiencës kardiake dhe disa çrregullimeve të ritmit të zemrës.
Studimet klinike kanë treguar gjithashtu se konsumi i kafesë mund të lidhet me një rrezik më të ulët të fibrilacionit atrial. Nga ana tjetër, është vërejtur edhe një rritje e kontraksioneve të parakohshme të ventrikujve, të njohura si PVC.
Ekspertët theksojnë se reagimi ndaj kafeinës ndryshon nga një person te tjetri. Disa njerëz zhvillojnë tolerancë ndaj sasive më të larta të kafeinës, ndërsa të tjerë mund të përjetojnë efekte të forta edhe pas konsumimit të sasive të vogla.
Në periudhën afatshkurtër, kafeina mund të shkaktojë rritje të përkohshme të tensionit arterial, rrahjeve të zemrës, nivelit të sheqerit në gjak dhe vigjilencës.
Tek disa persona mund të shfaqen edhe rrahje të forta ose të çrregullta të zemrës, si dhe probleme me gjumin.
Kujdes me pijet energjike
Sipas ekspertëve, rreziku mund të jetë më i madh kur kafeina merret në sasi të larta, veçanërisht përmes pijeve energjike.
Konsumimi i sasive të mëdha të kafeinës në këto produkte mund të ketë efekte negative në sistemin kardiovaskular, duke rritur rrezikun për tension të lartë të gjakut dhe çrregullime të ritmit të zemrës.
A është kafeja vërtet e mirë për zemrën?
Autorët e deklaratës shkencore theksojnë se është e vështirë të përcaktohet nëse efektet pozitive që vërehen në disa studime vijnë drejtpërdrejt nga kafeina.
Arsyeja është se në shumicën e studimeve, burimi kryesor i kafeinës është kafeja, e cila përmban edhe shumë përbërës të tjerë. Disa prej këtyre substancave kanë veti antioksiduese dhe antiinflamatore dhe mund të jenë përgjegjëse për një pjesë të efekteve të dobishme që lidhen me konsumimin e kafesë, shkruan Oranews, përcjell KosovaPress.
Pra, për shumicën e të rriturve të shëndetshëm, një konsum i moderuar i kafesë së zezë duket se mund të jetë pjesë e një stili jetese të shëndetshëm. Megjithatë, sasia optimale e kafeinës varet nga individi dhe nga mënyra se si organizmi reagon ndaj saj.