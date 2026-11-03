Sa kohë na duhet për t’u zgjuar në mëngjes, mesatarisht është pothuajse 16 minuta

Një studim i gjerë nga Koreja e Jugut ka treguar se shumicës së njerëzve u duhet rreth një çerek ore pasi zgjohen për të ndjerë përgjumje të plotë. Për ata që vuajnë nga ankthi, u duhet pothuajse dyfishi i kohës.
Ekspertët e quajnë gjendjen në të cilën ndihemi të plogësht, të ngadaltë dhe të hutuar menjëherë pas zgjimit, inerci gjumi. Sa zgjat zakonisht dhe pse disa njerëz zgjohen më shpejt se të tjerët u hetuan nga studiues nga disa spitale të Koresë së Jugut, të udhëhequr nga një ekip nga Spitali Universitar Bundang i Universitetit Kombëtar të Seulit. Rezultatet u botuan në revistën shkencore PLOS One më 2 janar të këtij viti.
Studimi përfshinte 2,355 të rritur të moshës 19 deri në 92 vjeç. Të dhënat erdhën nga Sondazhi Kombëtar i Gjumit dhe Dhimbjes së Kokës, i cili u krye ballë për ballë nga Gallup Korea në vitin 2018. Punëtorët me turne nuk u përfshinë në analizë.
Të anketuarit iu përgjigjën një pyetjeje: sa kohë u duhet zakonisht për të hequr qafe përgjumjen pasi zgjohen në mëngjes.
Gratë më ngadalë, të rinjtë më gjatë
Mesatarja ishte 15.8 minuta. Gratë zgjoheshin pak më ngadalë se burrat, 16.3 minuta kundrejt 15.2 minutave.
Tek subjektet më të reja, përgjumja në mëngjes zgjat më shumë dhe kjo kohë shkurtohet deri rreth moshës 40 vjeç, pas së cilës mbetet kryesisht e njëjtë.
Dallimi më i madh u pa tek ata me ankth, të cilëve u duhej mesatarisht 29.9 minuta për t’u zgjuar, krahasuar me 15.6 minuta për të tjerët.
Larks dhe bufë
Kronotipi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm, d.m.th. nëse dikush është person i mëngjesit apo i mbrëmjes nga natyra. Personat tipikë të mëngjesit zgjohen më shpejt, ndërsa ata të mbrëmjes më ngadalë.
Ata që flinin më gjatë kishin gjithashtu përgjumje më të shkurtër në mëngjes, ndërsa pagjumësia dhe përgjumja e tepërt gjatë ditës shoqëroheshin me zgjim më të gjatë. Depresioni nuk tregoi një marrëdhënie të rëndësishme në analizën përfundimtare.
Është interesante që në rastin e tipave të mëngjesit, kohëzgjatja e gjumit nuk ndikoi në shpejtësinë e zgjimit të tyre, ndërsa ishte e rëndësishme për tipat e mesit dhe të mbrëmjes.
Prandaj, autorët rekomandojnë që personat me përgjumje të theksuar në mëngjes të tregojnë kujdes të veçantë për të fjetur mjaftueshëm, që personat me përgjumje të theksuar në mëngjes të kontrollohen për pagjumësi dhe që ankthi të trajtohet, i cili ishte më i lidhur me zgjimin e zgjatur tek burrat dhe personat me përgjumje në mëngjes.
Studiuesit përmendin gjithashtu kufizime: përgjumja u mat vetëm me një pyetje, të cilës të anketuarit iu përgjigjën bazuar në vlerësimin e tyre, dhe studimi tregon një korrelacion, por nuk vërteton se njëri faktor shkakton tjetrin.