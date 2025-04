Sa kohë qëndrojnë bateritë në veturat elektrike?

Për shumë pronarë veturash, vetura elektrike përfaqëson një mënyrë krejtësisht të re drejtimi dhe sjell me vete shumë pyetje dhe shqetësime.

Një nga shqetësimet më të mëdha është se sa është jeta e baterisë në një veturë elektrike.

Në përgjithësi, bateritë e veturave elektrike zgjasin për aq kohë sa pjesa tjetër e veturës.

Por si me baterinë e telefonit ose laptopit, ato degradohen me kalimin e kohës.

Pse bateria e veturës elektrike degradon?

E vërteta është se bateritë degradohen me kalimin e kohës dhe me përdorimin, që do të thotë se ato bëhen më pak efikase me kalimin e moshës dhe ofrojnë një gamë më të shkurtër.

Ndoshta kontribuesi më i madh i vetëm në rënien e efikasitetit është karikimi i plotë.

Kjo është arsyeja pse prodhuesit zakonisht rekomandojnë të karikoni vetëm në 80%.

Karikimi i shpejtë gjithashtu luan një rol, sepse kanalizimi i kaq shumë energjisë elektrike dhe kaq shpejt gjeneron temperatura shumë më të larta në paketën e baterisë, përcjell Telegrafi.

Sa kohë zgjasin bateritë Tesla?

Tesla pretendon se bateritë e saj zgjasin midis 400,000 dhe 500,000 kilometra.

Si mund të kujdesemi për baterinë e veturës elektrike?

Për fat të mirë, ka mënyra se si mund të ndihmoni në ruajtjen e fuqisë dhe efikasitetit të baterisë tuaj me kalimin e kohës.

Një nga mënyrat kryesore për të mbrojtur qelizat është duke menaxhuar me kujdes karikimin dhe shkarkimin e qelizave, që në një botë ideale do të thotë të përpiqesh të shmangësh uljen e ngarkesës nën 20% dhe të mos shtosh më shumë se 80% kur ngarkohet.

Për fat të mirë, shumica e automjeteve elektrike tani ju japin mundësinë për të programuar orarin e karikimit të makinës suaj, duke ju lejuar të vendosni se kur rrjedh energjia elektrike.

Në të njëjtën mënyrë, është më mirë të mos e zbrazni plotësisht baterinë.

Duke folur për karikimin, është më mirë të përdorni vetëm karikuesit e shpejtë DC.

Më në fund, mënyra se si e drejtoni EV-në tuaj mund të ndikojë në jetëgjatësinë e baterisë.

Ashtu si karikimi i shpejtë, shterimi i shpejtë i qelizave mund të shkaktojë dëme që me kalimin e kohës do të çojnë në reduktim të efikasitetit dhe gamës.

Në fund të fundit, sa më shpejt të vozitni, aq më shumë shkaktoni akumulim të dëmshëm të nxehtësisë në bateri.

Garancitë për bateritë e veturave elektrike

E vërteta është se kur trajtohen siç duhet, shumica e baterive moderne të joneve të litiumit ka të ngjarë të zgjasin gjithë jetën e veturës.