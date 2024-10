Sa kushton prodhimi i modelit më të fuqishëm të iPhone 16?

Kompania e hulumtimit të tregut TD Cowen ka zbuluar koston totale të prodhimit për iPhone 16 Pro Max.

Çmimi i prodhimit të modelit prej 256 GB të iPhone 16 Pro Max përfshin komponentët, montimin e produktit dhe paketimin.

Në analizën e tij, TD Cowen thekson se kostoja totale e prodhimit të modelit 256 GB iPhone 16 Pro Max është vetëm 485 dollarë, që është pothuajse një e treta e çmimit të shitjes.

Për krahasim, prodhimi i iPhone 15 Pro Max kushton 453 dollarë, që është 32 dollarë (ose 7%) më pak se iPhone 16 Pro Max.

Raporti tregon se kamerat dhe ekrani janë komponentët më të shtrenjtë të telefonit. Vetëm sistemi i kamerës së pasme përbën 16 për qind të kostos totale të prodhimit të telefonit.

Është interesante se çipi më i fuqishëm A18 Pro, i cili përdoret nga iPhone më i fuqishëm i këtij viti, kushton vetëm pesë dollarë më shumë se A17 Pro i përdorur nga iPhone i mëparshëm.

Memoria dhe hapësira për ruajtjen e të dhënave janë gjithashtu më të shtrenjta me pesë dollarë secila. Bateria e përmirësuar, nga ana tjetër, kushton njësoj: 15 dollarë.

Apple shet me pakicë iPhone 16 Pro Max me një çmim prej 1,199 dollarë (modeli 256 GB). Kjo do të thoshte se të gjitha aspektet e tjera (kërkimi dhe zhvillimi, marketingu, shpërndarja e softuerit…) kushtonin 714 dollarë.