Sa minuta ecje në ditë duhen për të përmirësuar shëndetin? Ekspertët japin objektivin më realist

Ideja se duhet të bëjmë patjetër 10 mijë hapa në ditë është përhapur prej dekadash, por kjo shifër nuk ka lindur si një standard i mirëfilltë mjekësor.
Ajo u bë e njohur para Lojërave Olimpike të Tokios në vitin 1964, si pjesë e marketingut të një pedometri japonez. Megjithatë, edhe sot shumë njerëz vazhdojnë ta përdorin këtë numër si objektiv ditor, duke kontrolluar vazhdimisht orët inteligjente apo telefonat.
Në realitet, përfitimet shëndetësore nuk varen vetëm nga numri i hapave. Ekspertët theksojnë se edhe kohëzgjatja dhe intensiteti i ecjes kanë rëndësi.
Rreth 30 minuta në ditë është një objektiv i mirë
Sipas trajnerit personal Scott Harrison, rreth 30 minuta ecje në ditë përbëjnë një objektiv realist dhe të arritshëm për shumicën e njerëzve.
Kjo kohë zakonisht mjafton për të rritur ritmin e zemrës, për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe për të aktivizuar muskujt dhe metabolizmin.
“Është një kohë e mjaftueshme për të bërë aktivitet fizik kuptimplotë, por njëkohësisht edhe një objektiv që shumica e njerëzve mund ta përfshijnë në ditën e tyre”, shpjegon Harrison.
Ai thekson se vendosja e një objektivi shumë të lartë, si një orë stërvitje çdo ditë, mund t’i dekurajojë disa njerëz që të mos fillojnë fare.
“Ushtrimi më i mirë është ai që arrini ta bëni në mënyrë të vazhdueshme”, shton ai.
Edhe 10 deri në 15 minuta kanë vlerë
Ekspertët theksojnë se nuk është e nevojshme të fillohet menjëherë me 30 minuta.
Edhe 10 deri në 15 minuta ecje në ditë mund të sjellin përfitime, sidomos për personat që aktualisht bëjnë pak aktivitet fizik.
Objektivi mund të rritet gradualisht deri në rreth 30 minuta.
Harrison rekomandon gjithashtu intervale me ritme të ndryshme, për shembull një minutë ecje më të shpejtë e ndjekur nga një minutë me ritëm më të ngadaltë.
Përfitimet e ecjes janë të shumta
Ecja e rregullt mund të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit kardiovaskular dhe qarkullimit të gjakut, në forcimin e muskujve dhe në ruajtjen e lëvizshmërisë.
Ajo mund të kontribuojë gjithashtu në përmirësimin e gjumit dhe humorit, si dhe në uljen e rrezikut për disa sëmundje kronike, përfshirë diabetin e tipit 2.
Një avantazh tjetër është se ecja nuk kërkon pajisje të posaçme apo anëtarësim në palestër.
Synimi javor: të paktën 150 minuta aktivitet
Udhëzimet e autoriteteve shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar rekomandojnë që të rriturit të synojnë të paktën 150 minuta aktivitet fizik me intensitet mesatar në javë.
Ecja me ritëm të moderuar mund të jetë pjesë e këtij objektivi.
Trajneri dhe nutricionisti Joseph Webb thotë se, edhe pse një ecje e gjatë gjatë fundjavës mund të kontribuojë në totalin javor, aktiviteti më i shpërndarë gjatë javës është zakonisht më i dobishëm për mirëqenien fizike dhe mendore.
“Do të preferoja që dikush të ecte 20 deri në 30 minuta shumicën e ditëve, sesa ta linte të gjithë aktivitetin për një ditë të vetme në javë”, thotë ai.
Me kalimin e moshës, duhen edhe ushtrime force dhe ekuilibri
Për të moshuarit, ecja mbetet një nga format më të mira dhe më të sigurta të aktivitetit fizik.
Megjithatë, Webb rekomandon që ajo të kombinohet edhe me ushtrime për forcën dhe ekuilibrin të paktën dy herë në javë.
Kjo mund të ndihmojë në ruajtjen e masës muskulore, lëvizshmërisë dhe pavarësisë, si dhe në uljen e rrezikut për rrëzime.
Në përfundim, nuk është e nevojshme të fiksoheni pas objektivit prej 10 mijë hapash. Për shumicën e njerëzve, rreth 30 minuta ecje në ditë është një synim praktik dhe i dobishëm, ndërsa edhe periudha më të shkurtra aktiviteti janë më të mira sesa mungesa e plotë e lëvizjes.