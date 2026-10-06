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Sa njerëz e shfrytëzojnë ChatGPT gjatë javës?

Kompania amerikane e teknologjisë OpenAI ka bërë të ditur se asistenti i saj gjenerues i inteligjencës artificiale, ChatGPT, përdoret nga më shumë se 1.2 miliard njerëz çdo javë.

Shifra u bë e ditur gjatë DevDay, konferencës vjetore të kompanisë për zhvilluesit në San Francisko.

Në këtë ngjarje u bë e ditur gjithashtu se OpenAI ka 2.5 milionë përdorues biznesi, një sektor i rëndësishëm për financimin e investimeve të mëdha të kompanisë në zhvillimin e inteligjencës artificiale.

OpenAI prezantoi gjithashtu një model të ri të inteligjencës artificiale, GPT-6.1 Sol, i cili sipas kompanisë ofron performancë pothuajse të ngjashme me modelin e saj kryesor, por me një kosto pesë herë më të ulët.

GPT-6.1 Sol është një nivel më poshtë se GPT-6 Astra, i cili ishte prezantuar më 3 shtator si modeli më i fuqishëm i kompanisë në atë kohë.

OpenAI kishte njoftuar gjithashtu se kishte hequr dorë nga lansimi i GPT-6.1 Astra, duke shpjeguar se modeli në testime dilte shumë shpesh jashtë fushës së përcaktuar. Sipas kompanisë, GPT-6.1 Sol i përmbahet më mirë udhëzimeve.

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