Salca me mjalte dhe limon – Perfekte për mishin dhe peshkun

Nëse jeni në kërkim të një salce të thjeshtë, por të jashtëzakonshme për të shoqëruar mishin tuaj të preferuar, kjo recetë me mjaltë dhe limon është ideale. Me vetëm disa përbërës bazë, ju mund të krijoni një marinadë ose salcë që do t’i japë mishit tuaj një shije të balancuar të ëmbël dhe të thartë, duke e bërë atë të papërballueshëm.
Përbërësit:
2 lugë gjelle mjaltë
Lëngu i 1 limoni të freskët
2 lugë gjelle vaj ulliri
1 thelpi hudhër
Kripë dhe piper të zi sipas shijes
Një majë luge rozmarinë
Përgatitja:
Filloni duke përzier mjaltin me lëngun e limonit derisa të krijoni një përzierje të lëngshme homogjene.
Shtoni vajin e ullirit dhe hudhrën e grirë, duke përzier mirë që të gjitha përbërësit të përthithen mes tyre.
Për të kompletuar shijen, shtoni kripën dhe piperin sipas shijes. Për një aromë më të thellë, mund të shtoni pak rozmarinë të tharë.
Lëreni salcën të qëndrojë për rreth 10-15 minuta në mënyrë që përbërësit të shkëmbejnë shijet.
Kjo salcë jo vetëm që përmirëson shijen e mishit, por është e përshtatshme për shumë lloje mishi, qoftë pule, gjeldeti, viçi apo peshku. Aplikojeni mbi mishin gjatë gatimit ose përdoreni si një marinadë përpara se ta piqni. Kombinimi perfekt i ëmbëlsisë dhe thartësisë do t’i japë një dimension të ri çdo vakti!
Këshilla shtesë:
Për një aromë më të freskët, mund të shtoni pak lëkurë limoni të grirë imët.
Nëse preferoni një salcë më të fortë, shtoni një majë luge mustardë dijon për një shije më të pasur.