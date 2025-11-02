Sami Hamdi nuk do të transferohet nga Kalifornia, vendos gjykata federale e SHBA-së

Sami Hamdi, analisti politik britanik me origjinë tuniziane, i arrestuar javën e kaluar nga autoritetet e imigracionit në SHBA, nuk do të transferohet jashtë Kalifornisë, ku po merr mbështetje ligjore. Vendimi vjen pas një urdhri të përkohshëm të gjykatës federale që ndalon ICE-n të kryejë transferimin.
Grupi i të drejtave CAIR njoftoi se Hamdi ka marrë kujdes mjekësor për një komplikim shëndetësor dhe është vizituar nga dy persona. Avokatët e tij thanë se gjendja e tij përmirësohej ditën e diel.
Deputeti i pavarur britanik, Adnan Hussain, kërkoi lirimin e menjëhershëm të Hamdit, duke e cilësuar situatën si “shumë shqetësuese”, ndërsa të premten u organizua një protestë përpara Gjykatës së Imigracionit në San Francisco, ku kërkohej lirimi i tij dhe kthimi pranë familjes. /mesazhi