Samsung Galaxy S25 Ultra do të jetë i vetmi telefon i mençur në botë me një veçori të avancuar

Telefoni më i fuqishëm i Samsung do të jetë i pari në botë me një lloj të ri mbrojtjeje ndaj thyerjes.

Muajin e ardhshëm Samsung do të prezantojë telefonin e saj më të fuqishëm deri më tani, modelin Galaxy S25 Ultra, i cili, me sa duket, do të jetë i vetmi në treg me mbrojtje Corning Gorilla Glass Armor 2.

Samsung Galaxy S24 Ultra është aktualisht i vetmi telefon me Corning Gorilla Glass Armor.

Përveç mbrojtjes së avancuar kundër thyerjes dhe gërvishtjeve, Gorilla Glass mburret gjithashtu me një shtresë antireflektuese, që do të thotë se S24 Ultra ka ekranin më të ulët të shkëlqimit nga çdo telefon i mençur.

Sipas informacioneve të publikuara në X nga Ice Universe, Galaxy S25 Ultra, prezantimi i të cilit pritet më 22 janar, do të përdorë ekskluzivisht gjeneratën e dytë të Gorilla Glass Armor, i cili do të ketë karakteristika edhe më të mira antireflektuese dhe qëndrueshmëri më të madhe.

Ice Universe njoftoi së fundmi se Galaxy S25 Ultra do të jetë telefoni me kornizat më të vogla rreth ekranit në treg.

Pavarësisht se telefoni nuk do të marrë ndryshime të rëndësishme vizuale, pikërisht skajet e tilla të holla rreth ekranit mund ta dallojnë më tej atë nga paraardhësi i tij.