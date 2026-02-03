Samsung Galaxy Tab S12+, S12 Ultra, Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch Ultra 2 në zhvillim

Sipas listave të reja të bazës së të dhënave IMEI, Samsung tashmë po punon në Galaxy Tab S12+, Galaxy Tab S12 Ultra, Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch Ultra 2.
Të gjitha këto modele pritet të prezantohen më vonë këtë vit. Me linjën e saj të tabletëve kryesorë, Samsung duket se po alternon modelet standarde dhe Plus çdo vit, ndërsa ne po marrim nga një Ultra të ri çdo herë.
Pra, ndërsa në vitin 2024 kishim Tab S10+ dhe Tab S10 Ultra, në vitin 2025 morëm Tab S11 dhe Tab S11 Ultra, dhe këtë vit do të ketë Tab S12+ dhe S12 Ultra.
Galaxy Watch Ultra origjinal u lansua në vitin 2024, kështu që është padyshim koha që të shfaqet një pasardhës.
Në fakt, një raport nga muaji i kaluar tha se Galaxy Watch Ultra 2 më në fund do të mbërrinte këtë verë.
Padyshim që do të lansohet së bashku me serinë Galaxy Watch9, e cila është konfirmuar gjithashtu se është në zhvillim përmes listave të lartpërmendura IMEI.