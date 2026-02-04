Samsung pret që Galaxy Z Fold8 do të tejkalojë shitjet e ‘vëllait të tij’ Z Flip8 për herë të parë

Kur bëhet fjalë për serinë Galaxy S, Ultra tenton të shesë më shumë se dy modelet e tjera (vanile dhe plus) së bashku, pavarësisht se është më i shtrenjti nga të tre.
Megjithatë, me modelet e palosshme është e kundërta – Z Flip më i lirë shet më shumë se Z Fold më i shtrenjtë, transmeton Telegrafi.
Tani Ice Universe citon burime të brendshme që raportojnë se Samsung do të përpiqet të ndryshojë gjërat këtë vit – thuhet se planifikon të prodhojë 3.5 milionë njësi të Galaxy Z Fold8 dhe 2.5-3 milionë njësi Galaxy Z Flip8.
Këto shifra nuk duket se përfshijnë modelin e ri të ardhshëm, të quajtur Galaxy Wide Fold, i cili thuhet se ka një objektiv prodhimi prej 1 milion njësish. Ekziston edhe Galaxy Z TriFold, por ky është një produkt me vëllim të ulët.
Përsëri, këto janë objektiva prodhimi të përfolura – sa nga secili model do të blihen në të vërtetë nga konsumatorët mbetet për t’u parë.
Dje, Ice zbuloi objektivat e prodhimit të Samsung për familjen Galaxy S26, të cilat do të anojnë edhe më shumë nga Ultra.
Mbani mend se S26 Ultra thuhet se hyri në prodhim masiv në dhjetor, ndërsa S26 dhe S26+ hynë në prodhim vetëm në janar, gjë që mund të shpjegojë shifrat e shtrembëruara.
Seria Galaxy S26 do të zbulohet në fund të këtij muaji, ndërsa telefonat e rinj të palosshëm duhet të mbërrijnë në korrik ose afërsisht në atë kohë.