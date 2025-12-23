Samsung thuhet se po punon në një pajisje të palosshme me ekran të gjerë për vitin 2026

Nëse një rrjedhje informacioni e kohëve të fundit është e saktë, iPhone i ardhshëm i palosshëm i Apple do të ketë dimensione jashtëzakonisht të gjera me një ekran të brendshëm të gjerë.
Por është interesante se Samsung thuhet gjithashtu se po punon në një pajisje të ngjashme të palosshme “të gjerë” për t’u përballur me Apple.
Sipas një raporti të ri, Samsung po punon në një pajisje të palosshme me një ekran të brendshëm OLED 7.6 inç që do të ketë një raport aspekti 4:3.
“Palosësi” thuhet se do të zbulohet vitin e ardhshëm me një dizajn në stilin e pasaportës.
Dimensioni dhe raporti i aspektit të ekranit thuhet se janë të ngjashme me iPhone Fold-in e ardhshëm, i cili thuhet se ofron një ekran të brendshëm 7.58 inç.
Raporti gjithashtu vë në pah se pajisja e ardhshme e palosshme “e gjerë” nga Samsung do të ketë një ekran mbulues 5.4 inç.
Ai thuhet se ofron karikim pa tel 25W.
Vlen të përmendet se një rrjedhje informacioni nga java e kaluar përfshinte imazhe të pajisjes së palosshme “të gjerë” të përfolur të Samsung.
Sipas rrjedhjes së informacionit, Samsung ndau imazhe të një telefoni të palosshëm të palançuar si pjesë e një sondazhi të fokusuar në format e palosshme.