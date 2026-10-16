Saudi: tjetër raketë mbi Qytetin e Profetit

Medina, sërish nën kërcënimin e huthinjve nga Jemeni
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen tha të enjten se kishte kapur dhe shkatërruar një raketë lundruese mbi rajonin e Medinës, , raportoi Anadolu.
Zëdhënësi i koalicionit, Gjeneral Major Turki al-Maliki, njoftoi kapjen në një deklaratë të shkurtër në rrjetin social me bazë në SHBA X.
Deklarata nuk specifikoi se kush e lëshoi raketën ose cili ishte objektivi i saj, dhe nuk dha detaje rreth ndonjë viktime ose dëmtimi. Incidenti ndodhi mes një përshkallëzimi të sulmeve me raketa dhe dronë nga huthinjtë ndaj Arabisë Saudite, duke përfshirë sulmet ndaj aeroporteve dhe objekteve energjetike.
Koalicioni akuzoi huthnjtë për kryerjen e një sulmi me dron në stacionin e shpërndarjes së energjisë Taibah në Medinë më 29 shtator.
Sipas al-Malikit, sulmi çaktivizoi një transformator, por nuk prishi rrjetin elektrik.
Objekti furnizon me energji elektrike Xhaminë e Profetit, një nga vendet më të shenjta në Islam.
Incidenti i së enjtes ndodhi disa orë pasi koalicioni tha më herët gjatë ditës se kishte kapur dhe shkatërruar një dron mbi Provincën Lindore të Arabisë Saudite.
Një ditë më parë, koalicioni tha se kishte shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga grupi Huthi i Jemenit drejt kryeqytetit saudit, Riadit.
Arabia Saudite ka udhëhequr një koalicion ushtarak që mbështet qeverinë e Jemenit në luftën e saj kundër huthinjtë që nga viti 2015. Grupi ka kontrolluar kryeqytetin Sanaa dhe disa provinca që nga viti 2014. /tesheshi.com/