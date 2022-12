Sekreti i rreshtimit të xhematit në namaz shpejt dhe pa kaos është se të gjithë fillojnë nga vetja.

Rezultati: ndryshim masiv në grup në pak çaste.

Andaj fillo me veten.

Për të mos ekzagjeruar rolin e individit në ndryshim.

• Duhet të ketë një vend si xhamia për xhematin.

• Duhet të ketë një marrëveshje për parimet e këtij takimi.

Të tilla si obligueshmeria e namazit me xhemat dhe nevoja për të qenë të rregullt në safa dhe mënyra e qëndrimit në këmbë e kështu me radhë.

[Parime të qarta të dakorduara + mekanizma praktike të aplikimit]

Këtu vjen roli i individit dhe përfundon roli i grupit.

Duhet të ketë qartësi në vlera, parime dhe marrëveshje për to, me mekanizma zbatues me një vend të dakorduar, pastaj rolin e individit.

Mungesa e njërit prej këtyre elementeve çon në përçarje, pavarësisht se çfarë përpjekjesh individuale bëhen.

Përshtatur nga arabishtja.

Korab Hajraj