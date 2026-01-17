Sëmundjet kardiovaskulare, shkaku kryesor i vdekjeve në Evropë

Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) njoftoi se sëmundjet kardiovaskulare vazhdojnë të jenë shkaku kryesor i vdekjeve në Evropë, duke çuar çdo vit në humbjen e jetës së rreth 1.7 milion njerëzve.
Drejtoresha e Departamentit të Fushave Terapeutike në EMA, Francesca Day tha se “sëmundjet kardiovaskulare vazhdojnë të jenë shkaku kryesor i vdekjeve në Evropë dhe çdo vit shkaktojnë vdekjen e 1.7 milion njerëzve”.
Ajo theksoi se këto sëmundje çojnë në probleme si paaftësia, dalja e parakohshme në pension dhe mungesat në punë, duke shtuar se kjo ul cilësinë e jetës dhe redukton jetëgjatësinë mesatare, shkruan AA.
Day vuri në dukje se statistikat tregojnë rritje të faktorëve të rrezikut, duke thënë: “54 për qind e të rriturve janë mbipeshë. Një në tre të rinj është mbipeshë ose obez. 25 për qind e popullsisë vuan nga hipertensioni”.
Duke rikujtuar se Komisioni Evropian së fundmi ka nisur Planin e BE-së për Zemra të Sigurta (EU Safe Hearts Plan), Day theksoi se EMA do ta mbështesë këtë plan brenda fushës së saj të përgjegjësisë.
Day foli gjithashtu për një klasë barnash të quajtur agonistë të receptorit të peptidit-1 të ngjashëm me glukagonin (GLP-1), të zhvilluara për trajtimin e diabetit dhe të përdorura edhe në trajtimin e obezitetit, duke vënë në dukje se interesi publik për këtë klasë barnash mbetet shumë i lartë, transmeton ATSh.
Ajo paralajmëroi se “këto barna nuk janë një rrugë e shkurtër për ndryshimin e stilit të jetesës”. Day tha se ato janë trajtime afatgjata dhe kërkojnë mbikëqyrje mjekësore.