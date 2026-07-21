Senatori amerikan, Bernie Sanders: Izraeli “nuk kishte të drejtë të kryente gjenocid” në Gaza

Senatori amerikan, Bernie Sanders, tha të hënën se Izraeli “nuk kishte të drejtë të kryente gjenocid” në Gaza, duke theksuar se Tel Avivi “nuk duhet të marrë një qindarkë më shumë nga taksapaguesit amerikanë”, transmeton Anadolu.
Duke u shkëputur në një ngjarje në Minesota, Sanders kritikoi luftën brutale të Izraelit në Rripin e Gazës, duke thënë se administrata e kryeministrit Benjamin Netanyahu “nuk kishte të drejtë të zhvillonte një luftë të plotë kundër popullit palestinez”.
“Nuk kishte të drejtë të vriste më shumë se 73.000 palestinezë, kryesisht gra, fëmijë dhe të moshuar, nuk kishte të drejtë të plagoste 173.000 njerëz. Nuk kishte të drejtë të shkatërronte pothuajse të gjithë infrastrukturën e Gazës, shkollat, objektet e kujdesit shëndetësor, sistemet e ujit, impiantet e ujërave të zeza, rrjetin elektrik. Nuk kishte të drejtë të dëmtonte apo shkatërronte 92 për qind të njësive të banimit në Gaza”, tha Sanders.
“Me fjalë të tjera, Izraeli nuk kishte të drejtë të kryente gjenocid kundër popullit të Gazës. Qeveria ekstremiste e Netanyahut në Izrael nuk duhet të marrë një qindarkë më shumë nga taksapaguesit amerikanë”, shtoi ai.
Pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj të përditshme në Gaza, duke vrarë 1.168 palestinezë dhe duke plagosur 3.798 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Lufta izraelite që nga tetori i vitit 2023 e ka lënë Rripin e Gazës në gërmadha mes kushteve katastrofike humanitare për popullsinë e territorit prej 2,4 milionë banorësh.