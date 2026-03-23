Senatori amerikan: Rreziqet e AI-së janë tronditëse dhe duhet të na zgjojnë

Senatori amerikan, Bernie Sanders, ka paralajmëruar për rreziqet e mbledhjes masive të të dhënave nga inteligjenca artificiale (AI).
Ai ka tërhequr vëmendjen ndaj përdorimit të AI-së që grumbullon sasi të mëdha të dhënash personale dhe ka diskutuar me agjentin e AI-së të Anthropic, Claude, për mënyrën se si këto të dhëna mund të përdoren për të shkelur të drejtat tona të privatësisë.
“Çfarë më tha agjenti i AI-së për rreziqet e inteligjencës artificiale është tronditëse dhe duhet të na zgjojë”, tha Sanders.
Senatori theksoi rëndësinë e mbrojtjes së qytetarëve në një epokë ku teknologjia po rrit fuqinë e saj mbi jetën personale të individëve.
Ekspertët e teknologjisë dhe aktivistët e privatësisë paralajmërojnë prej kohësh se mbledhja masive e të dhënave mund të përdoret për manipulim informacioni, profilizim dhe shkelje të privatësisë, duke e bërë paralajmërimin e Sandersit më aktual se kurrë.