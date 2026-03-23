Senatori demokrat vë në pikëpyetje arsyet e Trump-it për luftë ndaj Iranit

Senatori amerikan Tim Kaine ka kritikuar ashpër vendimin e presidentit Donald Trump për përfshirje në konflikt me Iranin, duke e akuzuar se po “dërgon djemtë dhe vajzat tona në luftë” për arsye personale politike.
Kaine deklaroi se Trump ende nuk e ka pranuar humbjen në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 dhe se kjo mund të jetë një nga arsyet pas vendimeve të tij për përshkallëzim ushtarak.
Ai iu referua gjithashtu një raportimi nga media amerikane Just The News, sipas të cilit Irani kishte tentuar të ndërhynte në zgjedhjet e viteve 2020 dhe 2024 për të penguar zgjedhjen e Trump. “A janë republikanët në Kongres në rregull me këtë?” pyeti Kaine.
Më herët, senatori paralajmëroi edhe kundër dërgimit të trupave tokësore në Iran, duke theksuar se një veprim i tillë mund ta përkeqësojë edhe më shumë atë që ai e quajti “luftë e panevojshme dhe e pamenduar” e Trump.
Tim Kaine është një nga anëtarët kryesorë të Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, që mbikëqyr politikën e jashtme dhe operacionet ushtarake të SHBA-së. Ai ka qenë gjithashtu kandidat për nënpresident në zgjedhjet e vitit 2016, në krah të Hillary Clinton.